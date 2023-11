Vannacci a Fiumicino, la Consigliera Poggio attacca il centrosinistra: “Da loro nessuna lezione di morale” • Terzo Binario News

Hanno distribuito libri porno nelle scuole dell’infanzia. Ci siamo dovuti sorbire lezioni di educazione civica da Vladimir Luxuria, con tutto il rispetto per la persona. ‘Pesantezze’ di ogni sorta su ciò che è politicamente corretto. Hanno persino colorato le strisce pedonali per celebrare l’utero in affitto e l’hanno fatto passare come un gesto dal grande valore civile.

E poi proprio loro manifestano contro la presentazione di un libro, quello del Generale Vannacci, che evidentemente ha il demerito ai loro occhi di aver servito il proprio Paese invece di organizzare feste vestito di paillettes e piume. Libro che sono sicura non hanno nemmeno letto.

Un tentativo davvero brutto di censurare un evento pubblico e culturale, che potrà piacere o meno, ma rimane per fortuna uno straordinario esempio di democrazia e libertà. Quella democrazia che a sinistra intendono a senso unico. A proprio uso e consumo. Sventolano la Costituzione, cantano la libertà di pensiero, ma a loro piacimento. Si facciano un esame di coscienza e inizino a capire che forse è proprio la loro presunzione che non gli permette di vincere un’elezione da anni.

Federica Poggio, commissione cultura capogruppo lista civica Baccini Sindaco