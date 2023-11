Libro di Vannacci a Fiumicino, tanta partecipazione al sit-in di protesta: una piazza di colori e tolleranza • Terzo Binario News

“Aula consiliare gremita ieri a Fiumicino per la presenza del generale Roberto Vannacci, protagonista del terzo appuntamento di “Incontri letterari” organizzato dall’amministrazione comunale. Vogliamo offrire un luogo neutro, laico, per un confronto culturale inclusivo e aperto. Sempre. Con me il Presidente del Consiglio Roberto Severini e la consigliera Federica Poggio. Ha moderato Gianluigi Paragone”. Così Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, ha commentato sui social network l’evento al quale ha preso parte il Generale Roberto Vannacci, autore del libro “il Mondo al Contrario”.

Ma non tutti erano d’accordo con questo evento. In primis l’opposizione, che in contemporanea alla presentazione è scesa in piazza, manifestando pacificamente il proprio disappunto verso un libro estremamente controverso.

“Una manifestazione pacifica contro l’ odio, la xenofobia e il razzismo. Porta il tuo pensiero ed un po’ di colore, il microfono è a disposizione. Fiumicino Non Odia e deve essere un luogo di inclusione e tolleranza”, così la lista civica Ezio Pagliuca aveva presentato la manifestazione svoltasi ieri.

“Nello stesso giorno in cui l’amministrazione comunale sceglie di presentare nell’Aula consiliare gli scritti del generale Vannacci, come gruppo di opposizione abbiamo deciso anche noi di scendere in piazza, sotto Palazzo dell’Orologio, insieme a tanti cittadini per dare forza ai valori della tolleranza, delle diversità, dell’uguaglianza e della necessità di generare nelle nostre comunità un clima e un linguaggio inclusivo e di pace. Un’iniziativa spontanea organizzata dalle realtà del territorio, aperta a tutti, e che coinvolge anche tante forze civiche e culturali non presenti in consiglio comunale che vogliono semplicemente opporsi all’odio, il razzismo, la xenofobia”, ha detto Ezio Di Genesio Pagliuca, Consigliere comunale di Fiumicino sui social network