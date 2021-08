Vandalizzata la scultura davanti al Traiano, Cozzi: "Mi vergogno di Civitavecchia" - Terzo Binario News

Brutto risveglio stamani per Civitavecchia: la scultura delle matite, posizionata davanti al teatro Traiano, è stata vandalizzata.

Divelta una delle matite, quella rossa, abbandonata a terra.

Una scena brutta, fastidiosa, che dimostra come il vandalismo rappresenti un problema.

Sociale, ma anche pratico. Infatti Fabio Cozzi, che ha lavorati affinché le sculture del Mirabilia Urbana fossero posizionate nel centro città, adeso deve andare dall’artista che l’ha realizzata chiedendo di ripararla.

“E dire che al Pincio quelle statue non costano nulla – spiega – perché è stato sottoscritto un accordo triennale a costo zero per il Comune. Ma è stato faticoso sottoscriverlo”.

Per Cozzi, civitavecchiese con una galleria d’arte in città e un’altra a Roma, è uno smacco emotivo: “Di iniziative simili ne ho organizzate a Napoli, a Mantova e nel Salernitano. Per Civitavecchia immaginavo per corso Centocelle un museo a cielo aperto per cittadini e turisti in visita. Episodi come questo, che è il terzo, sono deprimenti.

Ora dei costi della riparazione si occuperà l’assicurazione mentre confido che le telecamere del centro abbiano immortalato questi poveretti durante le loro scorribande” con conclude Cozzi.