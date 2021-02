Vandali ad Aranova: appiccato fuoco al copriambone della chiesa, leggìo danneggiato - Terzo Binario News

Vandali ad Aranova. “Ieri alcuni ragazzi si sono resi protagonisti di un gesto deprecabile all’interno della chiesa di Nostra Signora di Fatima”. Lo dichiara il capogruppo del PD Stefano Calcaterra.

Vandali ad Aranova: cosa è successo

“In tre sono entrati nella chiesa. Hanno appiccato il fuoco al copriambone, danneggiando lo stesso leggìo” spiega la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona”. Un fatto gravissimo, che profana un luogo sacro di alto valore per tutte le persone che professano la fede cattolica. Ma anche tutti coloro che credono nella libertà di culto”.

Condanna del gesto

“Abbiamo già avuto modo di esprimere personalmente la nostra condanna per l’accaduto e la nostra solidarietà a don Michele. Vogliamo estenderla a tutta la comunità cattolica di Aranova, offesa ad queso gesto insulso e inaccettabile”.

“Non ci sono parole”

Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, ha notato: “Non ci sono parole, le immagini dicono tutto e ci dovrebbero far riflettere sul comportamento dei nostri figli che non si vergognano di danneggiare un luogo sacro come la nostra Chiesa. Speriamo che i colpevoli insieme ai loro genitori trovino un modo per riparare uno scandalo così grande, che prima di tutto ha offeso Dio, ma anche tutta la nostra comunità di Aranova”.