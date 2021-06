Vaccino anti-Covid: superate le 4 milioni di dosi nel Lazio, incidenza e Rt da zona bianca - Terzo Binario News

“Nella giornata di oggi, alle ore 13:00, sono state superate 4 milioni di dosi somministrate di vaccino anti Covid su tutto il territorio regionale, il 54% di prime dosi e il 27% della popolazione ha concluso il percorso vaccinale. Le seconde dosi somministrate sono 1 milione 350mila.

È un traguardo importante, stiamo raggiungendo l’obiettivo di mettere in sicurezza tutti i cittadini grazie a una rete vaccinale fatta di operatori che lavorano da mesi senza sosta. Un ringraziamento doveroso va anche a tutti i cittadini e alle famiglie che hanno voluto dare fiducia al sistema sanitario regionale, credendo in una campagna capillare che a tappeto è arrivata in tutti i territori. Con tenacia e determinazione di tutti ci stiamo avviando verso la zona bianca con un’incidenza in calo a 23/100mila abitanti e l’RT arrivato a 0,62. Siamo in una fase in cui possiamo riprendere in mano con più serenità le attività della nostra vita quotidiana, ricordando sempre di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le basilari regole per arginare il contagio.”

Lo scrive in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio.