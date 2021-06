Lazio in zona bianca da lunedì - Terzo Binario News

Il Lazio da lunedì entrerà in zona bianca, «ma serve continuare ad indossare la mascherina.

La zona bianca arriva anche grazie alla comunità del Lazio.

Siamo stati la regione con il minor numero di giorni di restrizione in zona arancione e rossa.

Malgrado i problemi immensi le imprese hanno comunque potuto sviluppare la propria attività e da lunedì inizia una stagione diversa».

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Lazio in zona bianca da lunedì

«Con tenacia e determinazione di tutti ci stiamo avviando verso la zona bianca con un’incidenza in calo a 23 casi su 100mila abitanti e l’Rt arrivato a 0,62.

Siamo in una fase in cui possiamo riprendere in mano con più serenità le attività della nostra vita quotidiana, ricordando sempre di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le basilari regole per arginare il contagio». Lo sottolinea in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio.

«Oggi altre Regioni entreranno in zona bianca». Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza interpellato a margine dell’inaugurazione della prima festa dell’educazione alimentare di Coldiretti a Castelporziano. (ANSA)

Da lunedì prossimo 29 milioni di italiani dovrebbero essere in zona bianca. Secondo quanto si apprende infatti i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, ora all’esame della cabina di regia, confermerebbero il passaggio nella zona a meno restrizioni per l’Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.