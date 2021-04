Vaccini nel Lazio, aprono nuovi centri - Terzo Binario News

L’assessore D’Amato: “Mettiamo a disposizione i vaccini che abbiamo”

Vaccini nel Lazio, aprono nuovi centri. Lo annuncia il governatore Zingaretti.

«Presto apriremo nuovi grandi hub vaccinali per assorbire la domanda ed essere pronti quando la massa di vaccini arriverà nelle dosi sufficienti ad affrontare la crisi».

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in occasione della visita all’hub vaccinale dell’ospedale San Giovanni Addolorata a Roma.

«Continua la visita ai centri vaccinali per ringraziare le operatrici e gli operatori in uno dei presidi ospedalieri più importanti della capitale che è il San Giovanni – ha detto Zingaretti.

Il modo di portare avanti la campagna vaccinale è quello di sostenere una grande comunità sanitaria che è mobilitata ed è la vera protagonista di quello che stiamo facendo». (Adnkronos)

Sui Vaccini nel Lazio interviene anche D’Amato

«Nessun obbligo. Noi mettiamo a disposizione i vaccini che abbiamo. La gran parte delle dosi disponibili per la fascia di età 60/70 anni è Astrazeneca che è un vaccino raccomandato per questa fascia di età. Gli over 80 stanno facendo Pfizer».

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in merito ad alcune segnalazioni riguardo la possibilità di prenotare sulla piattaforma regionale la vaccinazione solo con Astrazeneca. (ANSA)