Federfarma: "Partiamo con 20mila dosi di vaccino a settimana in farmacia" - Terzo Binario News

“Possibile prenotare il vaccino Johnson & Johnson in una delle oltre 600 farmacie che hanno, al momento, aderito in tutta la Regione Lazio alla campagna vaccinale.

Un numero già di per sé molto importante ma assolutamente inferiore a quel che sarà anche solo fra poche settimane.

Il numero di farmacie in cui è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid, infatti, aumenta ogni giorno in maniera costante e massiccia”.

Così Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma, nel giorno di apertura alle prenotazioni per la vaccinazione in farmacia nella Regione Lazio. Le somministrazioni partiranno martedì primo giugno.

“Contiamo di riuscire a somministrare, almeno inizialmente, non meno di 20mila dosi a settimana – continua Cicconetti –.

Federfarma Roma, Federfarma Lazio, la Regione (in particolare l’Assessore alla Sanità Alessio d’Amato, che ringrazio sentitamente per il lavoro svolto) e la struttura commissariale per l’emergenza hanno dato il massimo affinché le scadenze venissero rispettate e affinché venisse garantita una quantità adeguata di dosi.

Il lavoro è stato tanto ma siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta. La quantità enorme di prenotazioni arrivate, oltre 5mila in una manciata di ore, sta lì a dimostrarlo.

Le farmacie – spiega Cicconetti – sono dunque entrate a far parte attivamente della campagna vaccinale contro il Covid. Dopo i tamponi rapidi e i test sierologici, dunque, passiamo dalle attività di screening (che comunque proseguiranno) a quelle di immunizzazione della popolazione.

Il tutto contando sulla grande professionalità dei nostri associati e sulla enorme capillarità della rete delle farmacie che garantirà a tutta la popolazione una vaccinazione rapida e semplice”.

L’accesso alla vaccinazione in farmacia avviene solo attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell’ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Ciò significa che non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie.

Le persone assistite dal Servizio sanitario regionale del Lazio che vogliono prenotare il vaccino devono: avere a disposizione la propria tessera sanitaria (in corso di validità) per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM posto sul retro della tessera; scegliere nell’elenco la farmacia dove intendono ricevere il vaccino; selezionare il giorno; lasciare il proprio numero di telefono: la Farmacia scelta chiamerà per fissare l’orario dell’appuntamento. Una volta effettuata l’inoculazione del vaccino sarà rilasciato un attestato di avvenuta vaccinazione, fondamentale per accedere al Green Pass.

