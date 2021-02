Vaccini anti Covid: sul campo i volontari dell'Associazione nazionale della Polizia - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Vaccini anti Covid. È partita da qualche settimana la vaccinazione anti Covid-19 della Regione Lazio per gli Over-80 e per il personale scolastico. Vaccinati al momento il 30% degli Over 80 residenti nella nostra regione e il 20% della comunità scolastica.

I volontari in prima linea

La ASL Roma 3 ha previsto al momento due centri di vaccinazioni nel X municipio: su viale delle Repubbliche Marinare e a Casal Bernocchi (ex drive-in). Sul posto, oltre al personale sanitario, presenti i volontari della protezione civile di Roma Capitale. Da qualche settimana stanno prestando servizio i Volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Ostia Lido guidati dal Responsabile Operativo Giovanni Lauro, il quale ha affermato che il suo gruppo sta svolgendo l’attività presso i centri di vaccinazione con altro spirito di servizio e dedizione.

Le parole di Francesco Bucci

“Encomiabile il lavoro del nostro gruppo di volontariato e Protezione civile” afferma Francesco Bucci, segretario della sezione di Ostia Lido. “Da inizio pandemia garantiscono assistenza alla popolazione, con la distribuzione di viveri, il controllo alle stazioni metro o nelle piazze centrali della capitale”.

Vaccini anti Covid nella Asl Roma 3

Le lodi al gruppo di protezione civile arrivano anche dalla Presidenza della sezione di Ostia, il Dott. Carmelo Macheda, infatti ha ringraziato più volte il responsabile operativo per come sta facendo trasmettere sul territorio, grazie all’incessante lavoro dei volontari, i valori della polizia di stato, di cui la nostra associazione è portatrice.

Per quanto riguarda i vaccini anti Covid, gli over 80 ed il personale scolastico potranno prenotare le vaccinazioni contattando il 800.118.800 o prenotando online sul sito di Salute Lazio.