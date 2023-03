Usb Civitavecchia esulta per la vertenza Csp: "La maggior parte delle criticità finalmente sono state risolte" • Terzo Binario News

“Si concretizza il risultato di anni di scioperi e mobilitazioni dei lavoratori impiegati per il servizio di assistenza scolastica degli alunni con disabilità nel comune di Civitavecchia: la maggior parte delle criticità più volte denunciate da USB sono state, finalmente, risolte!

Un ringraziamento particolare ad alcune sigle sindacali (UGL, CGIL E UIL) per avere lottato e contribuito notevolmente al raggiungimento epocale di questo servizio sempre bistrattato e sacrificato in tutti i sensi sin da quando ancora non era inserito nella società municipalizzata;

oggi finalmente questo servizio, fiore all’occhiello del Comune di Civitavecchia, ha una dignità funzionale ed economica che prima era molto sofferta.

Durante l’incontro con Civitavecchia Servizi Pubblici e il Comune di Civitavecchia tenutosi il 16 marzo sono state accolte tutte le richieste del sindacato: riconoscimento del pasto in mensa per i lavoratori in servizio, il pagamento del lavoratore anche in assenza dell’alunno, il pagamento in caso chiusure straordinarie, e la continuità lavorativa estiva per i lavoratori con part-time ciclico verticale.

Un importante passo avanti per i diritti dei lavoratori dopo anni di lotte che hanno portato ad un importante risultato. Monitoreremo affinché tutti gli impegni assunti da CSP e Comune all’incontro vengano rispettati.

Si ringrazia per l’impegno profuso il Comune settore Servizi Sociali in particolare l’Assessore dott.ssa Cinzia Napoli, il dirigente Avv. Giglio Marrani, la funzionaria dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

si ringrazia l’Assessore alle partecipate Avv. Francesco Serpa e la Societa’ CSP in persona del presidente Avv. Fabrizio Lungarini e del dirigente Avv. Paolo Iarlori”.

USB privato Roma

USB enti locali Civitavecchia

Giacomo Gresta e Flavio Zeppa