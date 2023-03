Cna Viterbo e Civitavecchia: "Bonus energia ai dipendenti di imprese Eblart" • Terzo Binario News

Un bonus energia di 100 euro una tantum ai dipendenti delle imprese iscritte a Eblart, Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato. A dare notizia della nuova misura, è la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

L’intervento è stato deliberato dalle associazioni di categoria del comparto artigiano e dai sindacati dei lavoratori presenti in Eblart.

“Con questo contributo, si vuole concorrere alle spese sostenute dai dipendenti per le utenze di energia elettrica dell’abitazione di residenza, anche quando il contratto è intestato al coniuge/convivente – spiega Riccardo Pera, responsabile dei Servizi per il Lavoro della CNA territoriale e componente del consiglio di amministrazione dell’Ente -. I rincari delle bollette hanno indubbiamente aggravato lo stato di difficoltà delle famiglie. Anche in questo caso, la bilateralità, che è un importante strumento di welfare, ha voluto offrire un aiuto”.

Il Contributo Spese Energia Elettrica, Cee – così è denominata la misura -, può essere richiesto fino al 30 settembre, ma è bene inoltrare la domanda il prima possibile, poiché le risorse, in tutto circa 180mila euro, potrebbero esaurirsi in breve tempo.

A disposizione dei lavoratori, c’è lo Sportello Eblart a Viterbo, presso la sede della CNA, in Via I Maggio 3. Telefono: 0761.229228. E-mail: sportelloeblart@cnavt-civ.it.