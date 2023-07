URGENTISSIMO ROMA… STALLO SUBITO O FINISCE A MURATELLA

Cercasi stallo urgente per *cagnolina Jack Russell trovata in Puglia*

abbandonata ora si trova a Roma.

Se non si trova stallo andrà a Muratella.

*La cagnolina pesa 5/6 chili non è sterilizzata*

+39 328 886 8923