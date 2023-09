"Urge sangue 0 Negativo e 0 Positivo": l'appello della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Anche nel territorio di competenza della Asl Roma 4, così come in ambito regionale, si sta registrando una grave carenza di sangue 0 Rh positivo e 0 Rh negativo.

A causa di tale carenza e per garantire assistenza in caso di emergenza, la Direzione Sanitaria Ospedaliera ha deciso di sospendere tutti gli interventi chirurgici programmati per i quali è previsto il supporto trasfusionale in pazienti di gruppo 0 Rh positivo e 0 Rh negativo.

I pazienti in oggetto verranno ricontatti per fissare una nuova data.

“La carenza di sangue – ha spiegato il Direttore Sanitario del polo ospedaliero aziendale, il dottor Antonio Carbone – si ripercuote anche sull’attività quotidiana e solo con l’aiuto di tutti possiamo superare questa nuova emergenza. Per questo mi appello ai nostri donatori e ai cittadini tutti per un gesto di grande solidarietà”.

Il Centro Immunotrasfusionale si trova al piano terra dell’ospedale San Paolo ed è aperto tutti i giorni dalle ore 8,15 alle ore 11,30. Per informazioni sulla donazione è possibile contattare i numeri 3893427776 oppure 0766 21280 dalle ore 8:00- 12:30.

“Donare il sangue è un gesto di grande solidarietà – ha concluso il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – in questo momento la situazione è critica in tutto il Lazio. Invito tutti coloro che possono donare il sangue a recarsi presso il nostro centro di raccolta per aiutare tutta la comunità”.