Uomo scomparso a Roma: l'appello della moglie • Terzo Binario News

Ha 60 anni, potrebbe aver perso l’orientamento

“Stiamo cercando mio marito, si è allontanato sabato all’ora di pranzo da via Lanciani è sicuramente disorientato non ha con sé il telefono e neanche documenti si chiama Jean, se qualcuno lo vede per favore fermatelo lo veniamo a prendere, è una persona tranquilla”. Questo il messaggio lanciato sui social da Enrica Immirzi, moglie dell’uomo scomparso (che si chiama Obambi Bede Jean De Dieu) il quale, l’ultima volta che è stato visto, indossava una felpa blu con cappuccio, jeans, scarpe da ginnastica tra il blu e il verde. È alto 1,86, pesa 85 chili ed è di corporatura media.

“Chiamatemi per favore al 3351322571“. prosegue la donna.

Della vicenda se ne sta occupando anche l’associazione Penelope, che fornisce altre indicazioni: l’uomo ha 60 anni. Secondo quanto indicato, è uscito di casa a piedi e non è più tornato. Per eventuali avvistamenti l’associazione indica il numero da chiamare: 3396514799.

Il caso è trattato anche da “Chi l’ha visto?” che evidenzia: ” Potrebbe aver perso l’orientamento. Si esprime sia in italiano che in francese, ma ha difficoltà a parlare. Non ha con sé i documenti né il cellulare”.