Brutale aggressione al pub: pestato e orecchio staccato a morsi • Terzo Binario News

Vittima un giovane che voleva sedare gli animi di due 23enni: uno di questi è in carcere, l’altro ai domiciliari

Voleva calmare gli animi. Si è così avvicinato ai litiganti, due giovani, che si trovavano seduti al tavolo di fianco al suo. Invece,è stato brutalmente aggredito e malmenato. Uno dei due, peraltro, gli ha staccato l’orecchio con un morso. L’episodio è avvenuto il 18 agosto in un locale vicino al porto di Anzio. Ggli agenti della Polizia di Stato di stanza presso il commissariato Anzio-Nettuno hanno dato esecuzione ad una misura cautelare e arrestato 2 23enni, entrambi, seppur in contesti diversi, gravemente indiziati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni.

Il ferito è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed i sanitari, oltre a curare la frattura delle ossa nasali, nulla hanno potuto per l’orecchio staccato in parte da un morso di uno degli aggressori. Gli investigatori del commissariato Anzio/Nettuno, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Velletri, hanno identificato i presunti aggressori ed acquisito una serie di riscontri.

La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’adozione di una misura cautelare per gli odierni indagati, entrambi e residenti sul litorale. Sono stati gli stessi investigatori ad eseguire la misura: uno dei due, al quale il Gip ha contestato anche la “recidiva reiterata e specifica” è stato accompagnato in carcere mentre il coimputato è stato destinato agli arresti domiciliari. I reati contestati ad entrambi sono lesioni aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.