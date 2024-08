Incidente sull'autostrada A1: un morto, gravi tre persone • Terzo Binario News

Sul posto l’elisoccorso; presenti Vigili del fuoco, Polizia stradale e personale del 118

Un morto e tre feriti gravi. È questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto stamani, 31 agosto, poco prima delle 10 sull’autostrada A1, dopo il casello di Valmontone, al chilometro 584.

Dalle prime informazioni raccolte, risultano essere coinvolti tre veicoli e un Van. Sul posto il personale del 118, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco, con due squadre (la 24/A e la 16/A). È stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso,

Come informa Autostrade per l’Italia, sulla A1 Milano-Napoli, tra Valmontone ed il bivio con la Diramazione di Roma sud in direzione di Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto, all’interno del quale il traffico è bloccato al momento con due km di coda.

In direzione di Napoli ci sono otto km di coda tra il bivio con la Diramazione di Roma Sud e Valmontone. Chi è in viaggio verso Firenze, deve uscire a Valmontone dove ci sono incolonnamenti di 6 chilometro e può rientrare a San Cesareo sulla Diramazione di Roma sud, dopo aver percorso la SS6 Via Casilina. Autostrade consiglia di anticipare l’uscita a Colleferro.