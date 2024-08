Prende a pugni passante per rubargli il monopattino elettrico • Terzo Binario News

Fermato dai carabinieri un 28enne cileno: l’arresto del giovane è stato convalidato

Ha colpito con un pugno un passante, alle spalle. Voleva portargli via il monopattino elettrico. Trambusto nel pomeriggio di ieri nel cuore della Capitale, in via delle Paste, rione Trevi.

Un 28enne, senza fissa dimora, ha aggredito un cittadino del Bangladesh sopraggiungendo da dietro, al fine di guadagnarsi la fuga. La scena è stata notata da un carabiniere del Comando Camera dei Deputati che stava rientrando in ufficio e che ha bloccato l’uomo, con l’ausilio dei carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, in transito in quel momento nel corso di un servizio di controllo del territorio.

L’arresto del fermato è stato convalidato nel corso del rito direttissimo tenutosi presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio.