Incidente a Torrimpietra: 30enne soccorso in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente a Torrimpietra. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un motociclo e un’auto, una Renault Twingo. A bordo del “due ruote” un 30enne di Aranova, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Il tutto è avvenuto alle 9,15 di oggi, 31 agosto, all’incrocio tra via Aurelia e via della Torre di Pagliaccetto.

Il conducente del veicolo – 55enne di Ladispoli – non ha riportato ferite. In corso le verifiche del caso, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sia i rilievi del sinistro che le ripercussioni sul traffico sono state gestite dalla Polizia Locale di Fiumicino.

c.b.