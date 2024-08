Tragedia a Bravetta: operaio ha un malore, morto 62enne • Terzo Binario News

Ha avuto un malore mentre stava cambiando le valvole della pressione dell’acqua. Caduto a terra, sono scattati subito i soccorsi. Ma per un uomo di 62 anni, operaio dipendente di una ditta idrica, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta questa mattina alle 8,15 in via di Bravetta. Il personale del 118 ha provato in tutti i modi a rianimare l’uomo, applicando le manovre del caso, purtroppo senza esito. Per la polizia presente il personale del commissariato Monteverde.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

c.b.