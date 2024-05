Uomo investito e ucciso sulla via del Mare • Terzo Binario News

Il conducente del furgone si è subito fermato: la vittima, deceduta sul colpo, non aveva documenti con sé

Un uomo è stato investito e ucciso sulla via del Mare. L’episodio è avvenuto poco dopo le 5 di oggi, 8 maggio, all’altezza del chilometro 10250: secondo quanto appreso, la vittima (deceduta sul colpo) è stata centrata da un Volkswagen Transporter.

Sul posto per i rilievi gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del furgone, un uomo italiano di 57 anni si è fermato subito dopo l’impatto.

Nel tratto della via del Mare interessato dal sinistro, per adesso, si procede in senso unico alternato. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire esatta dinamica dell’incidente e per risalire all’identità della vittima, al momento ignota, in quanto l’uomo era privo di documenti.

