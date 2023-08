Uno straripante Giuliano Palma "infuoca" Etruria Eco Festival • Terzo Binario News

Sabato sera di grande musica sul Lungomare dei Navigatori Etruschi per il terzo appuntamento di Etruria Eco Festival. Oggi un giorno di pausa, domani alle ore 21:00 arriva Matthew Lee

Festa doveva essere, festa è stata. Giuliano Palma era uno dei nomi più attesi all’interno del cartellone di Etruria Eco Festival, la manifestazione di Cerveteri che da 17anni coniuga spettacolo e valori ambientalisti e che da sempre rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate del Litorale a nord di Roma.

Aspettative rispettate in pieno ieri sera, con un concerto carico di emozioni e di grande voglia di divertire e divertirsi, elemento più che mai fondamentale per chi nella vita fa il cantante.

Giuliano Palma e la sua band in oltre due ore di concerto hanno fatto letteralmente impazzire la spiaggia di Campo di Mare, accorso numeroso e voglioso di ballare e cantare non solo nel sottopalco, ma anche sulla passeggiata del Lungomare (sulle “ali”, se volessimo utilizzare la simpatica espressione coniata da Palma), dove tra stand vari e chioschi, oramai operativi a pochi passi dal mare da metà luglio, non si sono persi nemmeno un brano.

Da “Testardo io” di Iva Zanicchi, “Messico e Nuvole”, “Come le viole”, passando per un sentito e affettuoso omaggio a Pino Daniele con “I’Say i’ sto ccà”, “Che cosa c’è” di Gino Paoli, “Pensiero d’Amore” e chiaramente il suo cavallo di battaglia tra il vastissimo repertorio delle cover, “Tutta mia la città”. Non sono chiaramente mancati anche i suoi brani, uno su tutti “Così lontano”, con il quale partecipò al Festival di Sanremo nel 2014.

Il pubblico di Campo di Mare è letteralmente esploso insieme all’estrosità, alla poliedricità, ai continui cambi di ritmo e all’entusiasmo che questo straordinario artista del panorama musicale italiano, accompagnato da raffinati e altrettanto talentuosi musicisti, ha saputo portate a Etruria Eco Festival.

Un Giuliano Palma che a più riprese si è lasciato andare anche a piacevoli scambi e battute con il pubblico, scherzando anche sul mondo del calcio senza ovviamente nascondere la sua grande fede per il Milan. Inevitabile la richiesta di “Bis” da parte del pubblico alla quale Giuliano Palma, ancora carico di energia, e con la stessa adrenalina che lo ha accompagnato sin dalla prima nota del concerto, ha prontamente risposto presente!

Etruria Eco Festival si riposa un giorno. Riprenderà domani, lunedì 21 agosto sempre alle ore 21:00 sempre sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare con un altro artista straordinario: il “Genio degli 88 tasti”, un artista capace di unire l’eleganza e la raffinatezza del pianoforte alla “follia” e al ritmo sfrenato del rock’n roll, Matthew Lee. L’ingresso sarà gratuito.