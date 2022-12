Università Agraria Manziana: "Albero caduto sulla villetta non faceva parte del bosco Macchia Grande" • Terzo Binario News

Dall’avvocato Claudia Amoroso, assessore dell’Università Agraria di Manziana, riceviamo e pubblichiamo.

“L’articolo apparso su codesta testata giornalistica il giorno sabato 17 dicembre 2022, dal titolo “Albero cade su una villetta a margine del bosco di Manziana: danni ingenti ma abitanti illesi”, lasciava intuire che la pianta rovinata al suolo, facesse parte del patrimonio arboreo del bosco di Manziana (di proprietà della locale Università Agraria), sito poco manutenuto con alberi cadenti e

quindi pericolosi.

“A tal riguardo, L’Università Agraria di Manziana, tiene a precisare che l’albero caduto si trovava all’interno di una proprietà privata, e che il bosco Macchia Grande è un ecosistema completo certamente non gestibile come un comune parco urbano che si cerca, malgrado il forte impatto antropico a cui è sottoposto, di rendere quanto più possibile sicuro e accessibile per utenti e visitatori”.