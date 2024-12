"Uniti per la cultura": domani al Museo di Civitavecchia secondo concerto organizzato dalla Pro Loco • Terzo Binario News

Il secondo appuntamento della Rassegna Musicale “Uniti per la cultura: connubio tra

musica e storia” è per domenica prossima 8 dicembre alle ore 11, con l’esibizione

dei Maestri Elisabetta Di Zoppo al flauto, Corrado Stocchi al violino e Luca Mancini

alla chitarra.

Con le musiche di A. Corelli, W.A. Mozart e di G. Puccini del quale si è ricordato il centenario

della scomparsa, ha preso il via domenica scorsa 1° dicembre la Rassegna Musicale

organizzata dalla Pro Loco cittadina presso il Museo Archeologico Nazionale di

Civitavecchia.

Un pubblico attento e partecipe ha applaudito con sincera emozione l’esibizione del

quartetto d’archi della Filarmonica di Civitavecchia composto dai Maestri Corrado

Stocchi primo violino, Matteo Cristofori II violino, Daniele Marcelli alla viola e

Cristiano Bellavia al violoncello. Presenti in platea, anche molte Autorità cittadine, e gli

studenti del “Liceo Galilei” intervenuti insieme alla Prof.ssa Carla Melchiorri.

Al termine del momento musicale una interessante e golosa degustazione dei biscottini di

Natale della tradizione di Civitavecchia con il racconto delle diverse ricette più seguite e della

prima fase della lavorazione.

“Siamo veramente soddisfatti di questo successo – dichiara la Presidente della Pro Loco

Maria Cristina Ciaffi – E’ una iniziativa che ormai rientra a pieno titolo nella

programmazione natalizia della Pro Loco. Ringrazio ancora per l’ospitalità la Direttrice

del Museo Lara Anniboletti e la Direttrice dei Musei Statali del Lazio Elisabetta

Scungio Un ringraziamento anche alla Lady Chef Patrizia Manunza che sta curando

la parte relativa alla narrazione e all’assaggio dei biscottini di Natale di Civitavecchia.”

A seguire la consueta degustazione dei biscottini.

Ingresso libero senza prenotazione. Info al 3513440202 oppure

prolococivitavecchia@gmail.com.

