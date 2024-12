Nuovo manto stradale in via Domenico Barbato a Cerenova: lunedì apertura del cantiere • Terzo Binario News

Nuovo manto stradale in via Domenico Barbato a Cerenova: lunedì apertura del cantiere

Comincerà lunedì il cantiere di rifacimento asfalto di Via Domenico Barbato a Cerenova, strada di collegamento tra Via Sergio Angelucci, Viale Campo di Mare e Largo Finizio, tre arterie fondamentali della viabilità cittadina. Si tratta di un rifacimento ex novo del manto stradale, compresi i cigli a margine della carreggiata. I lavori, avranno una durata di una settimana circa.

“La messa in sicurezza delle nostre strade resta una priorità assoluta. Gli interventi da fare sono tantissimi e stiamo procedendo da quelle più danneggiate e più utilizzate. L’intervento su via Barbato era diventato urgentissimo e non più rimandabile. Si tratta di lavori che realizziamo a seguito di una perizia di variante in seno ad un appalto già finanziato, per un tratto di strada che necessitava senza alcuna possibilità di rinvio di lavori urgenti e importanti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – rappresenta un tratto di strada molto frequentata perché serve la zona commerciale più importante dell’intera frazione. Questo di Via Domenico Barbato è uno dei numerosi cantieri di rifacimento del manto stradale che nel corso di questo 2024 si sono svolti a Cerveteri: tra questi, il restyling completo dell’area di Piazza della Fornace, di piazza dei Tarquini, di Piazzale Nazzareno Pagliuca nella Frazione delle Due Casette, che credo non abbia mai visto un cantiere così importanti ed ancora il totale rifacimento per via degli Eucalipti, a Campo di Mare e per via Volterra, via Sagripanti e via Cavalieri”.

“I lavori di risanamento delle strade non si fermano: abbiamo infatti previsto degli stanziamenti per il prossimo triennio 2025/2027 di 950mila euro per ogni annualità. Una importo totale di 2milioni e 850mila euro inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per gli interventi più urgenti sulle strade del territorio. Con l’occasione, ci tengo a fare un ringraziamento al Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e al personale tutto dell’Ufficio Opere Pubbliche Ripartizioni e Appalti, i quali con grande professionalità e impegno svolgono un egregio lavoro”.