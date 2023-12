Unione d'intenti tra Università Agraria Civitavecchia e Brandy Numa di Tarquinia • Terzo Binario News

Nell’augurare Buone Feste, il Consigliere dell’Università Agraria Civitavecchia, con delega alle Politiche Agricole, Stefano De Paolis tiene a sottolineare la collaborazione, dettata da una stima reciproca, con le realtà economiche del comprensorio.

In particolare fa riferimento all’imprenditore tarquiniese Mario Pusceddu, produttore del brandy Numa, eccellenza locale molto apprezzato negli Stati Uniti d’America.

Pusceddu ha sposato la logica del territorio unendo il suo prezioso brand all’Olio di Traiano, prodotto civitavecchiese.

Infatti i due prodotti locali avranno la possibilità di essere accomunati sul mercato internazionale e verranno presentati a Miami, dove il Brandy Numa è già presente con ottimi risultati.

“Questo è solo uno dei tanti esempi di come il nostro ente si proponga da capofila per creare una rete di collaborazioni atte alla promozione dei nostri prodotti, in un mercato sempre più predisposto a lasciarci spazio.A nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Agraria Civitavecchia -conclude Stefano De Paolis- ci tengo ad augurare le più serene festività Natalizie a tutti, certo che l’anno nuovo ci vedrà ancora protagonisti con tanti nuovi progetti”.