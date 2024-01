Un’incredibile storia vera, al Rifugio degli Elfi a Cerveteri “Il sopravvissuto di Auschwitz” • Terzo Binario News

Nuovo libro nel caffè letterario in Piazza Risorgimento a Cerveteri. La storia vera di un bambino sopravvissuto a sei campi di concentramento

Tra pochi giorni ricorrerà il Giorno della Memoria. Sabato 27 gennaio, in tutto il mondo saranno ricordate le vittime dell’Olocausto, di quello che è e rimarrà per sempre la pagina più buia della storia mondiale. In tanti anni sono stati realizzati film, scritti libri, realizzati programmi televisivi dedicati al ricordo, alla memoria, a ciò che possa spingerci, noi e le future generazioni a non dimenticare mai.

Ed è proprio in questi giorni, che al Rifugio degli Elfi in Piazza Risorgimento a Cerveteri, nel meraviglioso caffè letterario gestito da Barbara, giunge una nuovissima novità letteraria. Si tratta di un’incredibile storia vera, dal titolo “Il sopravvissuto di Auschwitz”, il racconto di un bambino, oggi uomo, che fu deportato in sei campi di concentramento: Auschwitz, Ebensee, Mauthausen, Płaszów, Melk, Amstetten. Si salvò e da uomo divenne cacciatore di nazisti

Un’incredibile storia vera

Dopo aver assistito alla morte di tutti i suoi cari, Josef sopravvisse a ben sei campi di concentramento, giurando a sé stesso che un giorno avrebbe fatto giustizia. E così, una volta libero, muovendosi nell’ambito dell’intelligence, divenne un cacciatore di nazisti con l’obiettivo di catturare il suo più spietato aguzzino: l’SS Amon Göth, noto come il macellaio di Płaszów. Contribuì inoltre a salvare centinaia di bambini orfani, nascosti dai genitori prima dei rastrellamenti. Grazie a lui, molti di loro furono portati al sicuro in Israele. Lewkowicz ha viaggiato in tutto il mondo, commerciando diamanti in Sud America e incontrando capi di Stato.

Oggi ha novantasei anni e vive a Gerusalemme. Questo libro contribuisce a far luce su un momento drammatico della nostra storia, raccontando una verità cruda e profondamente umana con commovente sincerità. Una lettura da cui è impossibile staccarsi, una testimonianza che cattura lo spirito e l’anima (la neshamà, in ebraico) del sopravvissuto.

I nazisti gli avevano tolto tutto. Non potevano immaginare che un giorno la preda sarebbe diventata un cacciatore. Una storia incredibile e mai raccontata

Il costo del libro è di 9,90 €. Una cifra davvero minima, per una storia cruda, dolorosa, ma tremendamente (e purtroppo, nonostante qualche negazionista) vera.