Un'auto si ferma, l'altra la travolge: grave una donna a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’incidente sulla Mediana all’altezza di via Scala, i rilievi della Municipale

Stava attraversando sulle strisce sulla Mediana, all’incrocio con via Pietro Scala nei pressi del muro del Cesiva. Un’auto che doveva svoltare a destra si è fermata mentre un’altra che proseguiva dritta l’ha presa in pieno travolgendola per diversi metri.

È successo stamani poco prima delle 8 con la donna a piedi finita al San Paolo con fratture multiple.

Sul posto la Municipale civitavecchiese, che si è occupata dei rilievi e che punta ad acquisire le immagini del centro studi dell’Esercito per avere ancora più chiara la dinamica dello scontro.

Immediata la chiamata dei soccorsi perché sul momento le condizioni della donna investita sembravano preoccupanti.