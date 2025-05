Grande partecipazione all’incontro pubblico sul futuro dell’area verde del Sasso • Terzo Binario News

Si è svolto con grande partecipazione e interesse l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione Comunale presso la frazione del Sasso, per discutere con i cittadini il futuro della nuova area verde recentemente acquisita dal Comune. L’incontro, molto sentito dalla comunità locale, ha rappresentato un momento storico: per la prima volta il Sasso potrà contare su uno spazio verde pubblico, un traguardo atteso da decenni. L’area, acquistata poche settimane fa dalla famiglia Patrizi, è frutto di un percorso amministrativo condiviso e determinato, volto a restituire al territorio spazi di aggregazione e vivibilità.

«Finalmente i cittadini del Sasso avranno uno spazio verde pubblico da poter vivere insieme. Grazie alla recente acquisizione a proprietà comunale di un’area verde di quasi 1 ettaro, dopo una attesa di più di un quarto di secolo, finalmente il Sasso avrà un punto di ritrovo per le famiglie, per i ragazzi e per i bambini. Un luogo dove socializzare, fare sport e trascorrere del tempo all’aria aperta» – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. – «Durante l’incontro pubblico estremamente partecipato, abbiamo avuto modo di approfondire l’argomento proprio con coloro che ne diventeranno i fruitori. Insieme, in maniera condivisa con i cittadini, lavoreremo per rendere questo luogo uno spazio accessibile, inclusivo, destinato a tutte le fasce d’età, polivalente, dove poter organizzare eventi, appuntamenti culturali e attività per la comunità».

Nel suo intervento, la Sindaca ha ripercorso la lunga storia del Campo del Sasso: «È una vicenda che conosco e seguo da tanti anni, anche prima di diventare Sindaco, insieme ai cittadini, all’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso e agli uffici comunali. In passato quell’area rappresentava già un punto di aggregazione. Abbiamo tentato più volte di acquisirla anche tramite donazione, ma ciò non è stato possibile. Per questo abbiamo avviato l’intero iter per l’acquisto: dopo i frazionamenti, una valutazione OMI, una perizia giurata e l’individuazione delle risorse necessarie, siamo riusciti a concludere l’iter e oggi quell’ettaro di terra è finalmente patrimonio di tutti».

«Ora che il Comune è diventato a tutti gli effetti proprietario dell’area – ha concluso – l’obiettivo è renderla uno spazio fruibile da tutta la cittadinanza, non solo del Sasso, ma anche delle frazioni e del territorio circostante queste le richieste che abbiamo raccolto durante l’incontro pubblico».

Durante l’incontro sono stati illustrati anche altri importanti interventi in corso sul territorio. In particolare, è stato fatto il punto sui lavori relativi ai nuovi allacci al depuratore gestito da Acea e sul cantiere aperto sul quadrante di Pian della Carlotta dov’è in corso la bonifica dell’intera rete idrica grazie ad un piano di efficientamento fortemente voluto dall’amministrazione.

Spazio anche alla viabilità: è stato ricordato l’intervento di riasfaltatura su via Montori Patrizzi, i cui lavori verranno realizzati entro l’estate e quello già eseguito lo scorso anno in località Due Casette, che ha riguardato la sistemazione di piazzale Pagliuca e del tratto comunale della Furbara Sasso.

Infine i cittadini sono stati aggiornati sulle attività relative al cimitero del Sasso: sono infatti in fase di studio e progettazione gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione complessiva dell’intera struttura, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a un luogo di grande valore per la comunità, a breve verrà consegnata la perizia geologica che ci consentirà di procedere.

L’incontro si è svolto in Via Furbara Sasso alla presenza del Vicesindaco Riccardo Ferri, degli Assessori Francesca Cennerilli e Alessandro Gazzella, e dei Consiglieri comunali Linda Ferretti, Enrico Alessandrini e Arianna Mensurati.

L’appuntamento si è concluso con un invito alla cittadinanza a continuare a partecipare attivamente alla vita pubblica e alla progettazione condivisa degli spazi comuni, per costruire insieme il futuro delle nostre comunità.