Il Lotto regala 12500 euro a Cerveteri • Terzo Binario News

Infilato un ambo nell’estrazione di martedì

Festa in provincia di Roma grazie al Lotto. L’ultima estrazione di martedì 14 gennaio, come riporta Agipronews, ha regalato vincite complessive per 50mila euro in tutta la regione.

A Roma centrato un premio di 19.500 euro con tre ambi e un terno, seguito da un terno dal valore di 18mila euro indovinato a Fiano Romano, mentre un ambo, regala 12.500 euro a un giocatore di Cerveteri.