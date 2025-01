Area demaniale all’interno del porto per le Dogane di Civitavecchia • Terzo Binario News

Sottoscritto ieri, con il Compartimento Marittimo della locale Guardia Costiera e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il verbale di consegna

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha sottoscritto ieri, con il Compartimento Marittimo della locale Guardia Costiera e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il verbale di consegna di un’area demaniale all’interno del porto.

L’area in questione, adiacente la sede dell’Ufficio, sarà adibita a zona per il controllo merci e per il posizionamento di uno scanner all’avanguardia per il miglioramento dei controlli doganali.

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, per svolgere i propri compiti istituzionali attraverso l’ispezione di merce trasportata nell’ambito dei controlli volti all’accertamento delle violazioni in materia fiscale e doganale, si avvarrà, nell’area demaniale concessa dall’Autorità Portuale, di due tipologie di scanner di ultima generazione.

Il primo, uno scanner mobile posto su veicolo, si basa su una tecnologia che sfrutta la radiazione retrodiffusa (cosiddetto “backscatter”) ed effettua, grazie al suo movimento, scansioni radiografiche di merci contenute in autoveicoli, van e camion.

Il secondo è “ad alta energia”, in cui il fascio di raggi x ha un maggiore potere di penetrazione nei materiali ad alta densità e permette un più facile riconoscimento della merce volutamente nascosta, evitando ispezioni invasive. Lo scanner “ad alta energia” emette raggi che penetrano fra materiali di densità differenti, riuscendo ad individuare merci di contrabbando “schermate” con materiali più densi.

In questo modo i controlli dell’Agenzia sulle merci saranno più efficaci, rafforzando il ruolo di presidio dei confini unionali a tutela degli interessi finanziari, della salute e della sicurezza delle imprese e dei cittadini.