A Civitavecchia sta per arrivare la tre giorni del Forte Festival • Terzo Binario News

La città si prepara ad accogliere una nuova edizione del Forte Festival, tre giornate dedicate alla musica e alla cultura promosse dall’omonima associazione, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, la Compagnia Portuale, Graphis Studio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Il 16, 17 e 18 maggio Civitavecchia sarà teatro di un evento diffuso che coinvolgerà Piazza Saffi, Piazza Calamatta e l’Arena Pincio, con una programmazione ricca di concerti gratuiti e appuntamenti culturali. Tra gli ospiti anche Riccardo Sinigallia, insieme a molti altri artisti, per un’offerta musicale che spazia dal rock al jazz, dal blues alla musica elettronica, fino alla classica.

Il Festival non si limita alla musica: in programma anche presentazioni di libri, laboratori musicali, mostre e altre iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età e rendere la città un punto di riferimento culturale per il territorio.

“Con il Forte Festival vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’occasione per vivere la città attraverso un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente, valorizzando i nostri spazi urbani e favorendo l’incontro tra generazioni e sensibilità diverse” – ha dichiarato Piero Alessi, Assessore al Turismo.

“Questo Festival rappresenta un’opportunità importante per promuovere la cultura in tutte le sue forme. Un evento che unisce generi e linguaggi diversi, capace di parlare a tutti e di stimolare la partecipazione attiva della comunità” – ha aggiunto Stefania Tinti, Assessore alla Cultura.

“Il Forte Festival è un esempio concreto della direzione in cui vogliamo andare: una città viva, che crede nella cultura come strumento di crescita collettiva e di apertura. Invitiamo tutti a partecipare e a riscoprire Civitavecchia anche attraverso queste occasioni” – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza e i visitatori a prendere parte a questa tre giorni dedicata alla musica e alla creatività.