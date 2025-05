Pepe’. Corro ad accarezzarlo ma per poco, non c è tempo per tutti 10 anni, quando è entrato in questo canile aveva pochi mesi.

Un cane che chiede amore, è un cane buono Pepe’. Ci riprovo anche per lui pur sapendo che sono cani che nessuno sceglierà. Ma il dispiacere nel vederli così desiderosi d’amore ed il non aver tempo x tutti per me è deleterio!

Pesa circa 20 kg. Canile di Pagani (SA) tel 3792627931