Una scuola di politica per i futuri amministratori di Cerveteri, la proposta di Lamberto Ramazzotti • Terzo Binario News

Lo storico Consigliere comunale di Cerveteri propone di dare vita ad una serie di incontri pubblici per formare aspiranti candidati alle elezioni etrusche

A Cerveteri due cose sono certe: la prima è che è la culla della civiltà etrusca, la seconda è che qualunque sia la forza di maggioranza, in Consiglio comunale troverete tra gli scranni sempre Lamberto Ramazzotti. Siede in Aula oramai da oltre 30anni: una sorta di “Consigliere a vita”.

In queste ore, attraverso il proprio profilo social, ha lanciato un nuovo progetto che intende portare avanti insieme al gruppo “Capacità e Passione”, da sempre al suo fianco in ogni tornata elettorale.

“Presto sarà aperta una sede, libera a tutti quelli che voglio capire la macchina amministrativa o che abbiano il desiderio futuro di candidarsi nella nostra città e non solo – ha dichiarato Lamberto Ramazzotti – Avvocati amministrativi, urbanisti, ex segretari comunali ed ex rappresentanti delle istituzioni, che hanno già offerto la propria disponibilità per incontri e fornire risposte sui vari temi della cosa pubblica. Un’iniziativa gratuita, apartitica, aperti a tutti”.

“Un desiderio – conclude Ramazzotti – che coltivo per vedere in futuro amministratori preparati e pieni di passione per l’incarico pubblico”.