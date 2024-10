“Una rosa per Norma” il 4 ottobre a Civitavecchia • Terzo Binario News

Presso Parco Martiri delle Foibe dalle 10

“Anche quest’anno, presso il Parco Martiri delle Foibe, si svolgerà il 4 ottobre alle ore 10.00 la manifestazione nazionale “Una rosa per Norma”, giunta alla sesta edizione, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, per onorare la memoria della giovane studentessa istriana Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile, seviziata e gettata ancora viva in una foiba, tra il 4 e il 5 ottobre 1943 dai partigiani di Tito, nella foiba di Villa Surani.

La commemorazione, organizzata dal locale Comitato 10 Febbraio in collaborazione con la sezione dell’associazione nazionale sottufficiali d’Italia, è patrocinata dalla città di Civitavecchia e prevede la deposizione di un omaggio floreale alla targa di intitolazione dell’anfiteatro a “Norma Cossetto”.

All’iniziativa sono stati invitati il sindaco Marco Piendibene, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni combattentistiche e d’arma, di volontariato, degli istituti scolastici e la partecipazione è estesa ovviamente a tutta la cittadinanza”.

COMITATO 10 FEBBRAIO CIVITAVECCHIA