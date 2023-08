“Una giornata di sport e inclusione a Campo di Mare”, domenica moto d’acqua e disabilità si incontrano • Terzo Binario News

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Badini ringrazia tutte le realtà che stanno collaborando e sostenendo l’organizzazione dell’evento in programma a Campo di Mare.

“Un’iniziativa che unirà lo sport, la meraviglia delle moto d’acqua e l’inclusività, l’accessibilità universale. Insieme a Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua e la Croce Oro Albissola Marina, a Campo di Mare, davanti la Spiaggia Liberamente, domenica 20 agosto 100 ragazzi e ragazze con disabilità potranno vivere un’esperienza straordinaria: una corsa, in completa sicurezza, in sella ad una moto d’acqua. Un evento che abbiamo fortemente voluto come Amministrazione nell’ambito delle attività volte all’inclusione e all’accessibilità che da sempre portiamo avanti in particolar modo sulle nostre spiagge. Le iscrizioni sono state tantissime, ben oltre ogni più rosea aspettativa: sarà una grande giornata da vivere tutti insieme”.

A dichiararlo è Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri nel presentare l’evento “Jet Ski Therapy – Unici al mondo”, in programma dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

“Si tratta di un’iniziativa molto bella ma anche molto complessa sul fronte organizzativo e che ha richiesto la collaborazione di tantissime realtà, pubbliche e private, che sin dal primo giorno si sono adoperate con tutto il cuore affinché questo appuntamento potesse realizzarsi – ha aggiunto Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali – oltre alla Consigliera comunale Antonella Di Cola, che insieme a me ha coordinato l’evento, è doveroso un sincero e sentito ringraziamento all’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli e al Primo Maresciallo Cristian Vitale, che con estrema professionalità e sensibilità ci ha seguiti passo dopo passo, offrendoci sempre disponibilità e grande preparazione. A lui e ai suoi uomini, davvero grazie di cuore!”.

“Prenderanno poi parte all’evento, sia in qualità di sponsor che con attività di assistenza alle persone una serie di realtà – prosegue la Badini – ringrazio pertanto tutti gli stabilimento balneari per aver messo a disposizione tutto il necessario, le associazioni di volontariato Nucleo Subacqueo Onlus e AS.SO.VO.CE., che garantiranno personale e mezzi per l’intera giornata, la Protezione Civile Comunale e le Forze dell’Ordine, tra cui ovviamente la nostra Polizia Locale”.

“Fondamentale è stato anche il ruolo di alcuni privati, che hanno fortemente creduto nell’iniziativa dando un importante sostegno – conclude Francesca Badini – in particolar modo ringrazio Idrotermo Ceramiche, Edil Soluzioni, Doppio Zero Pizza, Pieffe Casa Porte e Finestre ed Expert City, imprese che con estrema generosità hanno dato il proprio contributo allo svolgimento dell’iniziativa”.