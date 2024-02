"Una giornata con i nonni", l'iniziativa al Centro Anziani di Cerenova • Terzo Binario News

Appuntamento organizzato dalla Aps CaereMare insieme al Rione di Cerenova e la Pro Loco

Appuntamento da non perdere al Centro Anziani di Via Luni a Cerenova.

Domenica 25 febbraio a partire dalle ore 15:00, la APS CaereMare, in collaborazione con Rione Caerenova Costantica e ProLoco Marina di Cerveteri presentano “Una giornata con i nonni”, un pomeriggio conviviale, con laboratori di disegno, animazione, balli di gruppo, musica dal vivo e un piacevole buffet.

All’ingresso, verrà richiesto un piccolo contributo di 4€ per il sostentamento dell’iniziativa e delle varie attività. Un bel pomeriggio dunque promosso dalla Aps, per creare comunità e un momento di svago e intrattenimento per la collettività.

L’iniziativa, vede anche la collaborazione di Arianna Mensurati, Consigliera comunale di Cerveteri, Delegata alle Politiche per la Terza Età e da sempre attenta alle tematiche, alle attività e alle necessità dei “meno giovani” del territorio.