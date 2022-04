Una festa il Vivicittà di Civitavecchia 2022 - Terzo Binario News

Finalmente di corre nuovamente il Vivicittà a Civitavecchia. Dopo due anni di stop imposti dal Covid, la stracittadina targata Uisp – patrocinata dal Pincio, per la sua 37esima edizione – è tornata a disputarsi ieri mattina nelle vie del centro e, pur senza la gara non competitiva, la partecipazione è stata buona.

A trionfare sulla distanza dei 10 km (percorso da 2,5 km da ripetere quattro volte) sono stati Walter Fauci della Virtus Lucca in 33’01” e Silvia Nasso della Tirreno Atletica, che ha fatto stoppare i cronometri a 38’29”. Per il sodalizio locale i podi sono stati tanti: Luca Tassarotti è arrivato secondo (a 46” dal vincitore), Andrea Azzarelli terzo in 34’11 e Federico Orlando decimo.

La civitavecchiese Lucrezia Adamo, in forza alla Studentesca Rieti, è giunta seconda nel settore femminile in 39’16” e Marcella Municchi, esponente della Costa d’Argento, ha conquistato la terza piazza. Il piccolo biancazzurro Leonardo Dolci ha vinto fra gli Juniores, con Luca Pandolfi dell’Atleltica Tarquinia secondo e bravissima l’altra atleta della Tirreno Asia Bernardini, terza.

L’aria è fresca ma c’è il sole su viale Garibaldi e al quartier generale di piazzale degli Eroi si presentano in 134 (109 uomini e 25 donne), sebbene si tratti di una competizione riservata ad agonisti. In giro però c’è gente: curiosi, persone con i cani a passeggio, video e foto con i telefonini per immortalare le fatiche dei protagonisti. Alla fine, le premiazioni della Uisp Civitavecchia, sobrie come richiedono ancora i protocolli anti-Covid, effettuate dal presidente locale dell’ente di propaganda sportiva Simone Assioma.

Felice Silvia Nasso, che sul circuito di casa ha saputo dire la propria piazzandosi 16esima assoluta: «Specifico subito che per il tipo di gara e percorso, non c’erano le condizioni per cercare il tempo migliore – afferma la vincitrice del Vivicittà 2022 – tuttavia sono sorpresa in positivo della mia prestazione, andata ben oltre quelle che erano le mie aspettative della vigilia. Inutile dire che, trattandosi della gara di casa, ci tenevo da matti a fare bene e ho spinto nella parte finale».

Per Fauci un successo, e cronometro stoppato a 33’01” con dedica speciale: «Rispetto ad altri concorrenti di Civitavecchia, non conoscevo il percorso – ha detto il primo classificato assoluto – così ho sfruttato i primi due giri per cercare di familiarizzare, poi alla terza tornata ho provato a imprimere l’accelerazione che so è rivelata decisiva. Questa vittoria è per mio cugino Massimo, morto pochi giorni fa, e in famiglia siamo ancora addolorati per la sua scomparsa».