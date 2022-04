Elezioni Cerveteri, Gioventù Nazionale Cerveteri e Azione Studentesca: "Nella politica urge un cambio generazionale" - Terzo Binario News

“Tra due mesi ci saranno le elezioni comunali qui a Cerveteri.

Da anni, in special modo in questo periodo di campagna elettorale, sentiamo parlare di “giovani”: di come creare punti di aggregazione, di come rendere questo paese un luogo adatto per le nuove generazioni, di quanto sia deprimente vedere migliaia di ragazzi andarsene nei paesi limitrofi non appena possibile per passare delle serate in compagnia…

La domanda sorge spontanea: quanto è reale questa sedicente preoccupazione per i giovani da parte dei politici locali? Sembra quasi che la parola “giovani” sia obbligatoriamente imposta dall’alto nei discorsi di chi, realisticamente parlando, puntualmente si siederà nelle sedie che contano e non farà nulla.

Da giovane quale sono, mi rattrista pensare di vivere in un paese senza prospettive, morente e incapace di creare punti di interesse per noi ragazzi.

Oggi più che mai è necessario un significativo cambio generazionale nella politica locale: non possiamo lasciar decidere a persone che con la nostra generazione non hanno nulla a che fare quali sono le procedure per rendere Cerveteri un paese adatto a noi; è necessario che il maggior numero di ragazzi si interessi al sociale, alla comunità e al futuro del Paese; è necessario formare una nuova e futura classe dirigente.

La Regione Lazio, nel 2003, ha emanato una legge che prevede la promozione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani: un organo impostato sulla falsariga del Consiglio Comunale composto indicativamente da ragazzi fra i 15 e i 25 anni; un organismo di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi, varati dal Comune, che riguardano i giovani.

Davvero i politici locali sono così preoccupati per il futuro dei ragazzi di Cerveteri? Ecco il primo passo da fare: donargli un luogo di dibattito e di formazione politica per essere veramente ascoltati”.

Alessandro Panizza, Responsabile Gioventù Nazionale Cerveteri e Azione Studentesca Civitavecchia.