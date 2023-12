Il Rione Casaccia di Cerveteri piange la scomparsa di Anna Santangelo • Terzo Binario News

Dolore e sgomento a Cerveteri per la morte di Anna Santangelo, avvenuta questa mattina.

I funerali della Donna, 54anni, avranno luogo domani presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore in Cerveteri.

Al cordoglio, si unisce il Rione Casaccia Vignola, che la ricorda affettuosamente in un post social:

“Si dice che quando ci lascia una persona cara, un pezzetto di noi se ne va via con lei. Non esistono parole che possano colmare il vostro dolore. Vicini nel dolore con sincera commozione esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie Quarino e Santangelo per la prematura scomparsa della nostra Rionale Anna. Comitato di Quartiere Rione Casaccia Vignola”.