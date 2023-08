Una Cerveteri commossa saluta Massimiliano Bortolin • Terzo Binario News

Svolti questo pomeriggio in Piazza Santa Maria i funerali

Cerveteri ha dato l’ultimo saluto a Massimiliano Bortolin, venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 55anni.

Si sono conclusi poco fa, in Piazza Santa Maria presso la Chiesa Santa Maria Maggiore, i funerali ai quali hanno preso parte tantissime persone.

Oltre chiaramente ai funerali, davvero in tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta il caro Massimiliano: su tutti, i colleghi del supermercato in cui ha lavorato per tantissimi anni fino all’ultimo, i conoscenti, gli amici di una vita. Presente alle esequie, anche una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, guidata dal Vicesindaco Battafarano, che per l’occasione ha indossato la fascia tricolore.

La Redazione di Terzobinario si unisce al dolore della famiglia di Massimo e a tutti coloro, davvero tanti, che gli hanno voluto bene.