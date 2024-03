Un turno di risultati positivi per la Volley Ladispoli: sintesi e risultati • Terzo Binario News

Quella appena trascorsa è stata una settimana particolarmente impegnativa.

Sul fronte Gare c’è soddisfazione per la continuità dei risultati positivi delle due squadre maggiori. Nel Campionato Regionale di Serie D Sabato i ragazzi si sono imposti, in trasferta, (3-0) sull’Afrogiro e sono sempre ben posizionati al 2° posto in classifica, a due punti dalla capolista Luiss. Con analogo risultato il giovedì precedente, nel Campionato Regionale di Eccellenza, lo stesso gruppo, aveva agevolmente superato il Sora e ottenuto l’accesso ai quarti di Finale.

Stessa sinfonia per le ragazze della 1°Divisione femminile che Domenica pomeriggio al PalaPanzani, con una gara attenta e generosa, hanno superato il Civitacastellana per 3 set a 1e confermato anch’esse il 2° posto in classifica.

Negli altri campionati giovanili infine registriamo le vittorie a ripetizione dell’Under 12F, dell’Under 13F, dell’Under 16 F ed anche della U18F. L’unica sconfitta è arrivata, in trasferta, dall’Under 12 maschile.

L’attenzione massima del fine settimana però è stata catturata dalla disputa delle Finali Under 14 Elite che il Comitato Territoriale Fipav di Roma ha voluto organizzare a Ladispoli. La Domenica mattina è praticamente sceso in campo lo staff al completo della Volley Ladispoli che con due gare sfalsate di un ora ha messo in vetrina i due impianti disponibili per la Pallavolo; Finale 3° e 4° posto al PalaPanzani con inizio gara alle ore 9.30 (il Green Volley ha battuto Roma Volley 3-2) e Finale 1° e 2° posto al PalaSorbo con inizio gara alle ore 10.30.

Il titolo di Campione Territoriale è andato come previsto al Volleyrò (3-0), ma la gara è stata combattuta e molto apprezzata dal folto pubblico presente sugli spalti. Durante la Premiazione delle squadre il Presidente del Comitato Fipav Roma, Prof. Claudio Martinelli, ha avuto parole di ringraziamento per l’Amm.Comunale e la Volley Ladispoli che hanno messo a disposizione impianti molto funzionali ed Organizzazione. Soddisfazione espressa poi anche dal consigliere Stefano Fierli, intervenuto in rappresentanza dellAmm.Comunale, che ha voluto ribadire come il PalaSorbo vuole diventare punto di riferimento costante di eventi sportivi sempre più prestigiosi.