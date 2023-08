Un sole bellissimo a Campo di Mare, l’Osservazione Astronomica durante Etruria Eco Festival • Terzo Binario News

Interessante momento di divulgazione scientifica con Giulia Botticelli e Mario Silvestri

Il sole, la stella più bella di tutte. E anche a Campo di Mare ieri pomeriggio, verso il calar del sole, il sole era davvero meraviglioso. A testimoniarlo, sono stati i Divulgatori Scientifici Giulia Botticelli e Mario Silvestri, rispettivamente Direttrice Scientifica e curatore del GeoMuseo e Planetario di Rocca di Cave, presenti ieri a Etruria Eco Festival, nella location dell’Alma sul Lungomare dei Navigatori Etruschi per far provare l’esperienza unica ed emozionante dell’Osservazione Astronomica del Sole, effettuata attraverso una sofisticatissima attrezzatura, un Telescopio Schmidt Cassegrain, dotato di un filtro astrosolar, pensato proprio per guardare il sole ad occhio nudo in completa sicurezza.

Un’iniziativa che da tempo portano in giro in tutta Italia e che appassiona sempre moltissime persone, fortunatamente anche giovani e piccolini, curiosi di vedere realmente come sia fatto il sole.

Il sole, così lontano da noi, a oltre 150milioni di km di distanza dalla terra, ma allo stesso tempo così vicino, che riscalda e dà vita a tutto ciò che ci circonda.

Tecnicamente, ciò che i curiosi che si sono avvicinati hanno potuto osservare, è la fotosfera del sole, una vera e propria fotografia ravvicinatissima del sole, dalla quale è stato possibile osservarne il colore (bianco, eh sì… il sole è bianco!) e le macchie solari.

Un’iniziativa che ha destato molta curiosità: Giulia e Mario, non si sono risparmiati, fornendo spiegazioni scientifiche sul fantastico mondo del cielo, sulle stelle e su tutto ciò che senza la loro professionalità e senza la loro preziosa strumentazione, a occhio nudo non potremmo mai vedere.

Qualora vogliate sapere sempre qualcosa in più, vi consigliamo di visitare il sito www.geomuseoroccadicave.it, il sito ufficiale del Geomuseo di Rocca di Cave e perché no, se volete approfittatene per fare un’uscita particolare, diversa, innovativa, tra cielo e terra, tra passato e futuro.

Poco prima del concerto serale di Matthew Lee inoltre, Giulia Botticelli è anche intervenuta sul palco di Etruria Eco Festival, facendo un approfondimento sul delicato tema dell’inquinamento luminoso. Sapere, conoscere e scoprire qualcosa in più… non fa mai male.