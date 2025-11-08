Un Santa Marinella in salute ospita allo stadio Fronti alle 11 un derelitto Nuova Pescia Romana • Terzo Binario News

Un Santa Marinella in salute ospita allo stadio Fronti alle 11 un derelitto Nuova Pescia Romana che occupa l’ultima posizione di classifica nel girone A di Promozione. Si gioca l’ottava giornata.

Momentaccio per l’undici di Montalto di Castro che langue all’ultimo posto con 5 punti in compagnia dell’Urbetevere, frutto di un successo e due pareggi in sette gare. Oggettivamente poco, però l’ambizione del Pescia è quello della permanenza in categoria ma c’è il mercato dicembrino che può dare una mano per rinforzare la rosa.

Tuttavia sono questioni che non riguardano l’undici rossoblù che dopo un inizio decisamente stentato, si è rimesso in marcia ottenendo due vittorie nelle ultime quattro giornate. Il cammino, dopo un paio di pareggi interni con Borgo Palidoro e Tolfa, è iniziato con il trionfo di Ladispoli, proseguito in via delle Colonie con il Pianoscarano e il pari di Capranica che a detta dello stesso mister Daniele Fracassa, è tuttaltro che da buttare. Dunque i santamarinellesi arrivano alla sfida odierna in buona salute con 9 punti e al momento al centro della classifica. Tuttavia in queste ultime settimane, la squadra sembra aver trovato un assetto più stabile sopratutto grazie al classe 2007 Davide Astorelli che ha dato quella fantasia su fronte offensivo che finora era un po’ mancata oltre alla crescita di Alessio Del Mastro. Questo consente all’allenatore di rivisitare l’undici iniziale sia per quanto concerne l’altro under sia per gli altri uomini che operano in mediana. In questo senso, la formazione che scenderà in campo oggi dovrebbe ricalcare grossomodo quella che ha pareggiato in terra cimina domenica scorsa tranne per Galluzzo squalificato e Melone che ha lasciato la squadra. Dunque in campo Notari, Luchetti, Buonano, Cuomo, Gallitano, Arseni, Scala, Del Mastro, Cerroni, Brutti, Astorelli.

Infine lutto per il neo rientrante Alessandro Caforio per la scomparsa della mamma Kumiko, cantante lirica e insegnante molto conosciuta, stimata e apprezzata a Civitavecchia.