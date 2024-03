Un pranzo per parco Fürstenfeldbruck, prima iniziativa della Damiano Casali di Cerveteri • Terzo Binario News

Primo evento pubblico a Cerveteri per l'”Associazione Damiano Casali – la Ferita e la Luce”, la Aps fondata ai fratelli e dagli amici di Damiano Casali, il 19enne di Cerveteri venuto a mancare in circostanze drammatiche nel novembre scorso.

Come noto, da alcuni giorni la Aps ha preso in custodia, a seguito della firma del Patto di Collaborazione con il Comune di Cerveteri, la gestione del Parco Fürstenfeldbruck, un’area verde del territorio che una volta riqualificata intendono dedicare proprio alla memoria del giovane scomparso.

Per dare seguito ai lavori e alle varie attività di riqualificazione, che saranno in ogni caso eseguite sempre sotto la supervisione del Comune di Cerveteri, l’Associazione Damiano Casali promuove un pranzo di raccolta fondi, che si terrà domenica 10 marzo presso l’attività “Mondo Antico”, sita in Via Antonio Ricci n.1, adiacente Piazza Aldo Moro.

Il costo del pranzo è di €25, di cui 10 saranno devoluti all’Associazione. Il menù è estremamente vario: tagliere, panino, patatine fritte o al forno, bevande e vino. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3270987580