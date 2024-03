"Un mondo a parte", al Cinema Moderno di Cerveteri il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele • Terzo Binario News

In prima visione nazionale il film diretto da Riccardo Milani

Pasqua e Pasquetta trascorrila al Cinema! A Cerveteri, ad allietare le festività pasquali ci pensa il Cinema Moderno di Cerveteri, in Via Armando Diaz 29, che in programma ha una prima visione nazionale: il film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele “Un mondo a parte”

TRAMA IN BREVE

Per il maestro elementare Michele Cortese (Antonio Albanese) sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

ORARI DEGLI SPETTACOLI

Giovedì 28 marzo – ore 21:30

Venerdì 29 marzo – ore 17:30

Sabato 30, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile e mercoledì 3 aprile – ore 17:30 e ore 21:30