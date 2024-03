Incidente sulla A1, per la morte del 19enne uno degli autisti indagato per omicidio stradale • Terzo Binario News

Ha riaperto gli occhi davanti alla moglie e ai figli Enzo Evangelista, il 58enne di Cassino operato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un terribile incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sull’A1, tra Modena sud e Valsamoggia.

Nello scontro tra un autobus e la barriera di protezione ha perso la vita uno dei passeggeri, un ragazzo di 19 anni, e sei persone sono rimaste ferite. Evangelista, secondo autista, che non era al volante nel momento dell’incidente, adesso si trova in condizioni stabili in rianimazione, ma non in pericolo di vita.

A guidare il bus un 56enne di Alatri, che adesso è indagato per omicidio stradale. L’uomo è risultato negativo ai test su alcol e droga e una prima analisi ha stabilito che il mezzo viaggiava entro i limiti di velocità. Una prima perizia sul cellulare dovrà stabilire se l’uomo stava usando il telefono. Una seconda perizia dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

Se il mezzo abbia perso il controllo per colpa di un altro automobilista, per l’attraversamento di un animale o magari per un colpo di sonno. E non è da escludere l’ipotesi secondo cui dei pezzi della barriera stradale si siano staccati improvvisamente andando a colpire le persone all’interno del mezzo in movimento.

La prossima settimana il 56enne, che è già tornato ad Alatri, sarà interrogato dal magistrato.

Fonte, RaiNews24