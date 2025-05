“Un milione di euro per le strade dei quartieri di campagna” di Ladispoli • Terzo Binario News

I commenti di Grando, Pierini e Rosolino

“Nella prossima variazione di bilancio – annuncia il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando – l’Amministrazione comunale stanzierà 1 milione di euro per il rifacimento delle strade nei quartieri di campagna. Si tratta di un ulteriore impegno concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone meno centrali della città.”

“Queste risorse – prosegue il primo cittadino – si andranno ad aggiungere ai 5,7 milioni di euro già programmati, con i quali verranno effettuati interventi di manutenzione del manto stradale in tutti i quartieri, oltre alla sistemazione dei marciapiedi delle traverse di Viale Italia. È un piano ambizioso e strutturato, che punta a riqualificare l’intera rete stradale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e garantendo maggiore decoro urbano.”

“Continuiamo a lavorare – conclude il sindaco Grando – con serietà e programmazione, convinti che la cura delle infrastrutture rappresenti un tassello fondamentale per una città moderna ed efficiente.”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini: “Lo stanziamento di un milione di euro rappresenta un passo importante per dare risposte attese da tempo dai residenti dei quartieri di campagna. Siamo costantemente al lavoro per individuare le priorità di intervento, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini e ai rilievi effettuati dagli uffici tecnici. L’obiettivo è quello di garantire strade più sicure e percorribili per tutti.”

“Questi interventi – conclude Pierini – rientrano in una visione complessiva di riqualificazione urbana che sta interessando tutta la città, senza lasciare indietro nessun quartiere”.

In qualità di consigliere comunale, sono lieto di informare i cittadini di Ladispoli che nella prossima variazione di bilancio l’Amministrazione comunale stanzierà un milione di euro destinato al rifacimento delle strade di campagna limitrofe alla città.

Queste risorse si aggiungono ai 5,7 milioni di euro già programmati nei mesi scorsi per il rifacimento del manto stradale in tutti i quartieri e per il completo restyling dei marciapiedi del centro urbano, in particolare nelle traverse di viale Italia.

Parliamo di un piano ben strutturato, che punta a migliorare in modo concreto la qualità della vita, la sicurezza e il decoro urbano della nostra Ladispoli. Non interventi spot, ma una visione organica, che mira a rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, dal centro alla periferia.

Amministrare una città non è mai semplice. Ogni scelta comporta responsabilità, valutazioni e priorità da rispettare. Ma ce la mettiamo tutta, ogni giorno, con serietà e spirito di servizio. Il nostro impegno non si è mai fermato e non si fermerà, da qui fino alla fine del mandato.

La nostra parola è una. E una soltanto.

Ringrazio sentitamente l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini per la costante dedizione e il sindaco Alessandro Grando per la guida ferma e lungimirante.

Continuiamo, insieme, a costruire una Ladispoli più vivibile, più sicura e più bella.

Riccardo Rosolino

Consigliere Comunale di Ladispoli