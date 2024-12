Un mese di furti in casa: a Tolfa gli abitanti di Casalaccio e Pacifica sono terrorizzati • Terzo Binario News

I ladri entrano anche di notte mentre i proprietari dormono. I residenti: “Chiediamo la presenza costante delle forze dell’ordine”

“Siamo terrorizzati. Un mese di furti coi ladri che ti entrano in casa di notte, non si può certo dormire tranquilli!”. “Da me sono arrivati fino al mio comodino per prendere gli orecchini che c’erano sopra. E adesso posso dire solo meno male che non me ne sono accorta, se mi fossi svegliata con il ladro davanti a me, sarei morta di paura!”. “Io ho due bambini piccoli, sono ancor più preoccupata!”.

Queste sono solo tre delle molte voci allarmate degli abitanti di due zone periferiche di Tolfa, il Casalaccio lungo la strada per Santa Severa, e il comprensorio della Pacifica, appena sopra il il Boschetto e il campo sportivo. Questi due quartieri, dall’inizio del mese scorso, sono entrambi “riserva di caccia” per malviventi che hanno rotto finestre, forzato serrrature o sfondato porte sia di giorno che – soprattutto – di notte, incuranti della presenza dei proprietari. Alcuni dei quali temono di poter esser addirittura stati narcotizzati.

Con le ultime due della notte scorsa alla Pacifica, sono state una decina le villette “visitate”, e in quasi tutte, i ladri – se non sono stati messi in fuga dalle grida dei padroni di casa – hanno portato via qualcosa. Ovviamente puntano a soldi, gioielli e argenteria, ma laddove non ne hanno trovati, come in alcune case abitate solo d’estate, si sono “accontentati” degli attrezzi da giardino.

Gli abitanti delle due zone sono tanto preoccupati e chiedono interventi più capillari da parte delle forze dell’ordine, in particolare degli uomini della locale stazione dei Carabinieri.In alcune delle strade interessate ai furti esistono delle telecamere per la videosorveglianza installate dal Comune, ma non è dato sapere se i filmati siano stati visionati e se dalle immagini sia emerso qualcosa di utile.

“Forse dovremmo pensare addirittura di ricorrere a una vigilanza privata” dice uno dei residenti, che hanno creato una chat dedicata per segnalare “in diretta” episodi o presenze sospetti. E stanno anche pensando di chiedere una riunione con Comune e forze dell’ordine.

La sindaca Stefania Bentivoglio, investita personalmete del serio problema, si è attivata presso i Carabinieri e anche col commissariato di polizia di Civitavecchia e, come ha assicurato, ci sono stati incontri per monitorare la situazione e aumentare i giri di pattuglia. Però, dicono sempre dall’amministrazione comunale, “questi sono professionisti che sanno come muoversi e come aggirare ed eludere i controlli”.

Però, oltre a vigilare più attentamente, forse sarebbe anche il caso che gli investigatori cercassero di capire la provenienza dei ladri, di eventuali basisti in loco (naturalmente in paese i sospetti non mancano!) e magari di individuare dove finiscono le refurtive: i ricettatori sono in genere noti alle forze dell’ordine.