Un carnevale straordinario a Maccarese: carri, maschere e un'invasione di famiglie in festa • Terzo Binario News

Prima Edizione del “Carnevale di Maccarese”. Parata di carri allegorici, trampolieri, majorettes. E ancora, gli “Sbandieratori di Vignanello”, spettacoli di magia, street band, animazione per bambini e moto d’epoca. La parata, tra via di Castel San Giorgio e via Reggiani.

Carri allegorici e maschere sfilano tra via di Castel San Giorgio e via Reggiani in vista della premiazione finale. Prima edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione Tradizioni Future

“Molto bello e partecipato da famiglie con figli al seguito, il Carnevale di Maccarese. Vedere tutti quei sorrisi dei bambini, è stata un’emozione unica. Complimenti all’organizzazione e a tutte le aziende e sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Bravi tutti!!!”, ha detto il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini