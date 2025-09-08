Un arresto e 8 denunce fra Fregene, Ostia e Acilia • Terzo Binario News

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano, tra Ostia, Fiumicino e Fregene, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e del degrado urbano connesso alla “movida”, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata e 8 denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, una 40enne romana è finita in manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma, in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposta, per violazioni accertate dai Carabinieri della Stazione di Acilia. La donna è stata portata nel carcere di Rebibbia.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie principali del litorale, che hanno permesso ai Carabinieri di denunciare un 35enne romano per ricettazione perché trovato alla guida di uno scooter rubato, un 28enne di Genzano di Roma per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di strumenti atti all’effrazione e di uno spray urticante e due giovani che hanno fornito false generalità.

I Carabinieri della Stazione di Vitinia hanno poi notato un’autovettura circolare con andamento pericoloso e hanno imposto l’alt alla conducente che non si è fermata, dandosi alla fuga per un breve tratto di strada e terminando la corsa contro alcuni arbusti presenti a bordo della carreggiata.

La giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha rifiutato il controllo con l’etilometro ed è risultata alla guida senza patente, poiché mai conseguita e per questo è stata denunciata a piede libero.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno invece denunciato un 60enne originario di Cagliari trovato in possesso di un’ascia occultata all’interno del suo zaino.

I Carabinieri hanno denunciato un 50enne romano che, al termine di un intervento per lite in famiglia, è stato trovato in possesso di 100 g di marijuana, occultati all’interno di un cassetto della sua camera da letto.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno notato un terreno privato utilizzato come discarica non autorizzata e hanno denunciato il proprietario, un 64enne romano, accertando la presenza di materiali di risulta (calcinacci e materiale ferroso).

Complessivamente, i Carabinieri di Ostia hanno identificato 312 persone, controllato 171 veicoli ed elevato contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 4.900 euro. Segnalati e sanzionati anche diversi assuntori di sostanze stupefacenti e multato un parcheggiatore abusivo.